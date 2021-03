Un repartidor atropella amb el camió a tres lladres que li acabaven de robar

Els tres lladres havien amenaçat amb una arma de foc al repartidor

Actualitzada 22/03/2021 a les 20:56

Final inesperado para asaltantes.



Ocurrió en Jalisco. Tres presuntos ladrones fueron arrollados en Guadalajara tras robar a conductor, la víctima los sigue y los atropella.



Quedaron lesionados y el chofer detenido. pic.twitter.com/WOCs31XYKn — Ramkar Cruz (@RamkarC) March 21, 2021

Les càmeres de seguretat d'un establiment a Mèxic van gravar el moment en el qual uns lladres són atropellats pel conductor al qual li havien robat moments abans.Les imatges mostren com el camió va impactar contra els tres homes alhora i aquests van quedar estesos a terra. Els tres lladres havien amenaçat amb una arma de foc al repartidor del camió i li havien robat el seu mòbil i els diners.Els tres lladres van ser traslladats en estat greu a un hospital on es troben detinguts. Per altra banda, el conductor també va ser detingut.