Mor una nena d'un any després de ser atacada pel seu gos per apropar-se al seu menjar

Els sanitaris d'Estats Units no van poder fer res per salvar-li la vida degut a la gravetat de les ferides

Actualitzada 23/03/2021 a les 09:27

Una nena d'un any ha mort a Springfield (Estats Units) com a conseqüència de les ferides per l'atac del seu gos, després d'apropar-se al seu menjar.L'animal, una barreja de pitbull i patterdale, va mossegar a la menor al cap després que aquesta s'apropés al seu plat de menjar, segons explica l'ABC News.La família va haver de separar al ca de la menor i la van dur ràpidament a l'hospital, on no van poder fer res per salvar-li la vida degut a les greus ferides.Segons expliquen fonts familiars, l'animal mai havia atacat a ningú i tenia molt bona relació amb la petita. El gos es troba sota observació pel Control d'Animals del Comtat de Sangamon.