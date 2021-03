Apunyala a la seva exparella i als seus fills de 5 i 12 anys i després se suïcida

Els tres es troben ferits de gravetat

Actualitzada 22/03/2021 a les 19:36

Un home de 33 anys va apunyalar a la seva exparella, una dona de 43 anys, i als seus dos fills, diumenge passar a Alcoi. El presumpte agressor, en veure's envoltat per agents de la Policia Nacional, es va suicidar amb la mateixa arma blanca.Els fets es van produir passades les sis de la tarda en un habitatge de l'avinguda Hispanidad. L'home va accedir a l'immoble amb un ganivet i va apunyalar a la dona a l'abdomen i va ferir al seu fill de cinc anys al coll i a la seva filla de 12.La família es va refugiar del seu atacant al replà de l'edifici on els veïns els van socórrer. Aquests van aconseguir acorralar a l'home, que en veure que arribava la policia es va clavar l'arma al cor.La sogra del presumpte autor dels fets, present durant l'agressió, va haver de ser assistida per un atac d'ansietat.La Policia Nacional investiga els fets com un homicidi múltiple en grau de temptativa.