Un home mor calcinat a l'interior d'un camió que estava estacionat a Navarra

Es trobava aparcat a l'esplanada de l'àrea de servei de Zuasti (Iza)

Actualitzada 21/03/2021 a les 13:17

Una persona ha mort calcinada a l'interior de la cabina d'un camió que es trobava aparcat a l'esplanada destinada a l'estacionament de vehicles en l'àrea de servei de Zuasti (Iza), en l'Autopista de Navarra.Segons ha informat la Policia foral, el centre de gestió d'emergències de SOS Navarra va ser alertat mitjançant diverses trucades rebudes a partir de les 22.30 hores, que sortien flames de la cabina d'un camió estacionat en l'àrea de servei situada en el peatge de Marieta/Zuasti, en el quilòmetres 105 de l'AP-15.Van ser mobilitzades dotacions del parc de bombers de Cordovilla, que en arribar van comprovar que la cabina cremava de forma generalitzada i que el fort vent empenyia el foc cap a la cisterna del remolc, que portava els porta-plaques d'identificació de matèries perilloses buides, per la qual cosa van deduir que la cisterna no contenia càrrega i estava descontaminada.Els bombers van apagar el foc amb escuma i van refredar la cisterna per a evitar que cremés, però una vegada extingides les flames van localitzar el cos calcinat d'un home a l'interior de la cabina.La Brigada d'Atestats i Recerca de la Policia Foral es va fer càrrec de la recerca del succés, del qual es desconeixen les causes que el van motivar.Els bombers van mesurar la qualitat de l'aire en el local de la gasolinera, que era respirable. Una vegada rebuda l'autorització va ser extret el cadàver i traslladat a l'Institut Navarrès de Medicina Legal amb la finalitat que li fos practicada l'autòpsia.