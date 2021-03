Detingudes 57 persones per extorsionar a usuaris de web de serveis sexuals

El seu modus operandi consistia en inserir anuncis falsos en pàgines de contactes sexuals i demanar diners a les víctimes

La Policia Nacional ha detingut a 57 persones que, a través d'una aplicació de missatgeria i mitjançant trucades telefòniques, extorquien presumptament a usuaris de pàgines webs de serveis sexuals.A aquest grup criminal se li imputen un total de 243 delictes d'amenaces condicionals amb ànim de lucre, segons ha informat la Policia, que destaca que sol·licitaven a les seves víctimes quantitats que oscil·laven entre els 100 i els 80.000 euros, arribant a obtenir prop de 650.000 euros amb les seves activitats il·lícites.Aquesta organització operava en tot el territori nacional, encara que els seus màxims responsables es trobaven a Madrid, Màlaga i València i el seu modus operandi consistia a inserir anuncis falsos en pàgines webs de contactes sexuals.Les víctimes contactaven a través d'una aplicació de missatgeria instantània i, passat uns dies, el supòsit responsable de la casa de cites tornava a contactar amb els usuaris, als quals recriminava que no haguessin acudit a la cita amb les noies i els exigia els diners pel temps perdut.Mitjançant intimidacions i amenaces, les víctimes pagaven els diners que se'ls exigia creient que, amb això, posarien fi a la situació.Tanmateix, posteriorment tornaven a rebre amenaces amb l'objectiu que paguessin més diners, procés que es repetia fins que, finalment, els usuaris interposaven una denúncia i ignoraven les crides i els missatges.L'operació s'ha dut a terme en tres fases a causa del volum de persones implicades.En la primera d'elles es va detenir als principals integrants del grup criminal, encarregats de l'adreça i execució de les extorsions, als qui se'ls van intervenir els mitjans electrònics i tecnològics que utilitzaven per a la comissió del delicte.Posteriorment, dins d'aquesta mateixa fase, es va procedir a la detenció dels col·laboradors més actius, responsables de les tasques de localització i captació de cobradors de diners, coneguts com a «mules», encarregats de la recepció dels diners de les extorsions.Durant una segona fase, els agents van detenir a la pràctica totalitat dels receptors dels diners, resultant que algun d'ells havia estat víctima del grup i amenaçat per a col·laborar amb els seus integrants.En una tercera i última fase, es va completar el desenvolupament de l'operació, practicant-se les últimes detencions i imputacions.Les declaracions dels implicats han permès descobrir el ferri control que exercien els responsables del grup sobre els integrants dels altres graons de la trama. No dubtaven a intimidar-los si resultava necessari per a obtenir diners.Alguns dels detinguts tenien antecedents per fets similars i els principals responsables són persones d'origen africà i de la República Dominicana.La resta eren, en la seva majoria, espanyols residents a la província de València, on es va dur a terme la major part de les detencions seguida de les ciutats de Madrid i Màlaga.En els registres domiciliaris efectuats durant la recerca se'ls ha intervingut material informàtic i de telefonia, la qual cosa ha servit per a esclarir més fets.L'anàlisi dels dispositius electrònics intervinguts va permetre als agents la identificació de nombroses víctimes, amb els qui es va contactar perquè denunciessin els fets i per a informar-los de la detenció d'aquestes persones.