Condemnat a 6 mesos de presó i allunyament per agredir a la seva mare a Murcia

Haurà d'abonar 120 euros d'indemnització per lesions i mantenir-se a 150 metres durant un any i mig

Actualitzada 21/03/2021 a les 12:56

El jutjat de guàrdia de Múrcia ha condemnat a sis mesos de presó a un home de 44 anys que va reconèixer en el judici haver agredit violentament a la seva mare en el domicili que tots dos comparteixen, situat en una pedania de Múrcia.La sentència, a la qual ha tingut accés Efe, inclou també una ordre d'allunyament en compliment de la qual no podrà acostar-se a ella a menys de 150 metres durant any i mig.A més, haurà d'abonar a la seva progenitora una indemnització de 120 euros per les lesions que li va produir en colpejar-la en diverses parts del cos i tirar-la al sòl quan va tractar de refugiar-se en la cuina.La resolució judicial indica així mateix que en un moment determinat la dona va sortir de la casa i va ser auxiliada per un familiar, que va avisar a la Policia Local, instruint-se les diligències per la Guàrdia Civil de Santomera.