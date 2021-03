Un kamikaze provoca un accident mortal en l'A2 a l'altura d'Alcalá de Henares

Han mort dos homes de 35 i 38 anys d'edat, cadascun al volant d'un vehicle

Actualitzada 21/03/2021 a les 13:46

Dos conductors han mort aquest dissabte a la nit en una col·lisió frontal causada pel vehicle que conduïa un d'ells en sentit contrari per l'autovia A-2 a l'altura de la localitat madrilenya d'Alcalá de Henares.Quan els serveis sanitaris d'emergències van arribar al lloc dels fets, els dos conductors, identificats com sengles homes de 35 i 38 anys, estaven morts a causa de la forta col·lisió i sense possibilitat de reanimació, ha informat Emergències 112 Comunitat de Madrid.A les 22.00 hores del dissabte, el 112 va rebre diverses trucades indicant que un vehicle circulava en sentit contrari en l'A2, a l'altura d'Alcalá de Henares. El cotxe circulava en sentit sortida de Madrid.Als pocs minuts, i en relació amb el mateix succés, Emergències va ser avisada que s'havia produït una col·lisió entre dos vehicles en el quilòmetre 28 de l'autovia de Barcelona.Quan al lloc de la col·lisió van arribar Guàrdia Civil, Bombers i ambulàncies del SUMMA van trobar que en cada d'aquests vehicles hi havia un conductor mort i sense possibilitat de reanimació.Després de l'autorització de l'aixecament dels cadàvers, els bombers van procedir a extreure els cossos dels vehicles.Els morts són dos homes de 35 i 38 anys d'edat les identitats de la qual no han estat facilitades. La Guàrdia Civil de Trànsit investiga les causes de la col·lisió.