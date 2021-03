Un home es llança per la finestra al no suportar el maltractament de la seva dona

La Policia Nacional deté a Valencia a la dona de 54 anys que presumptament també maltractava al seu fill

Actualitzada 20/03/2021 a les 11:43

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a una dona de 54 anys acusada de maltractar tant al seu fill, menor d'edat, com al seu marit, qui es va llançar per la finestra, pel que sembla al no poder suportar més la situació i va ser hospitalitzat amb pronòstic reservat.Segons ha informat aquest dissabte la Policia Nacional, les recerques van començar el passat 9 de març, després de rebre una trucada en el 091 que alertava que un home s'havia llançat per la finestra d'un habitatge.En arribar al lloc, els policies van trobar en el sòl de la terrassa d'un habitatge a un home amb restes de sang i conscient, que ja estava sent atès per personal sanitari i va ser traslladat posteriorment a un centre hospitalari, on va ingressar amb pronòstic reservat.Els agents van esbrinar que l'home s'havia precipitat des de la seva casa, situada uns pisos més amunt, i que tant ell com el seu fill pel que sembla estarien sent víctimes de maltractaments per part de la dona.A més, el dia anterior al succés el matrimoni havia mantingut una forta discussió, durant la qual ella va arribar a agredir al marit, qui podria haver-se precipitat per no suportar més la situació d'insults, vexacions i agressions soferts, alguns dels quals anaven dirigits també al seu fill.Els agents van detenir a la dona, que té antecedents policials, com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, i després de passar a disposició judicial té prohibit aproximar-se i comunicar-se amb el seu marit i el seu fill.