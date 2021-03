Els fets han succeït a Gátova quan el petit va quedar atrapat entre el somier i la paret mentre la mare dormia

Mor un bebè de 9 mesos en un tràgic accident a la localitat de Gátova (Valencia) segons informa el mitjà La Nueva España. El petit va caure a l'espai situat entre la paret i el llit on dormia juntament amb la seva mare.La mare va alertar als serveis d'emergència quan es va adonar, però quan van arribar els agents de la Guàrdia Civil i el SAMU, no van aconseguir reanimar a la criatura i van certificar la seva mort.El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Valencia on se li ha realitzat una autòpsia que certifica que la mort ha sigut accidental. Després d'una investigació els agents de la Guàrdia Civil indiquen que ha sigut un accident desafortunat i no atorguen responsabilitat penal als pares del bebè.