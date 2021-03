Misteri a Múrcia: acudeixen a un accident de trànsit i troben dos cadàvers nus i mutilats

Es tracta de dos ciutadans de l'est d'Europa i un d'ells estava decapitat: no es descarta cap hipòtesi

Actualitzada 20/03/2021 a les 18:50

La Guàrdia Civil investiga les causes d'un accident de trànsit ocorregut en la matinada d'aquest divendres en l'autopista AP-7, en el terme municipal de Los Alcázares, en el qual es van trobar els cadàvers nus i mutilats de dos ciutadans de l'Est, els cossos dels quals han estat traslladats a l'institut anatòmic forense per a practicar-los l'autòpsia, segons fonts de la recerca.Un conductor, espanyol de 33 anys d'edat, va dir aquesta matinada al 112 després de col·lidir el seu vehicle per darrere d'un altre turisme que es trobava parat en la citada via amb les llums apagades.Diverses trucades al telèfon 1-1-2 Regió de Múrcia alertaven de l'accident indicant que en la calçada hi havia dues persones immòbils.El jove de 33 anys va ser traslladat amb contusions de caràcter lleu a l'hospital Els Arcs de la Mar Menor, a San Javier, on es van traslladar agents de la Guàrdia Civil per a recaptar el seu testimoniatge de l'ocorregut.Segons el comunicat de trànsit de la Guàrdia Civil, el telèfon únic d'emergències va contactar amb ells per a acudir al lloc de l'accident, on es van veure obligats a tallar la via en aquest punt pel fet que els vehicles interrompien el trànsit, el qual no va poder obrir-se fins a les 9.00 hores.El comunicat de Trànsit indicava que a les 5.35 hores, en el quilòmetre 788 de la citada via en direcció a Cartagena, es trobava un vehicle avariat en la calçada i dues persones que van irrompre en la carretera i un altre vehicle els va atropellar, causant-los la mort, quedant parts del cos escampades per la carretera, inclosa el cap d'un dels sospitosos.El que ha cridat l'atenció dels investigadors després de l'ocorregut és que els dos cadàvers es trobaven nus, per la qual cosa a més de dilucidar si van morir a conseqüència del xoc, ara tracten de trobar la causa de les mutilacions que presenten, sense descartar cap hipòtesi.