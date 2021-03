Culpable d'homicidi un jove per matar a un home d'una puntada de peu a Oviedo

El jove de 20 anys s'enfronta a 15 anys de presó per un delicte d'homicidi

Actualitzada 20/03/2021 a les 11:37

Un jurat popular ha declarat culpable per unanimitat d'un delicte d'homicidi dolós a un jove de 20 anys acusat de propinar-li una puntada al cap a un home de 33 anys i causar-li amb això lesions que li van provocar la mort dies després, en una agressió que va tenir lloc en unes festes d'Oviedo en 2019.El jurat, que ha prolongat les seves deliberacions durant gairebé nou hores des de la tarda d'aquest divendres, ha rebutjat els tres atenuants de confessió, arravatament o obcecació i reparació del mal al·legades per la defensa, i també ha mostrat la seva oposició a qualsevol mena d'indult que pogués afavorir a l'acusat, J.C. c.Després del veredicte, el jove s'enfronta ara a una petició de les acusacions pública i particular de 15 anys de presó davant l'Audiència Provincial d'Oviedo.Els membres del tribunal popular també han considerat culpables per majoria d'un delicte d'omissió de socors a dos amics del principal acusat, que afronten el pagament de multes de 540 a 7.200 euros.En les conclusions finals de la vista oral, la Fiscalia havia elevat la seva petició d'11 a 15 anys de presó de presó per un delicte d'homicidi, enfront de la tesi de l'acusació particular que qualificava els fets com a assassinat.Els fets van ocórrer sobre les cinc de la matinada de l'11 de juny de 2019 quan la víctima, David Carragal, abandonava les festes de La Florida d'Oviedo en companyia de dues amigues i es van trobar amb els tres joves, que llavors tenien entre 18 i 19 anys.Segons les acusacions, els tres acusats van coincidir amb Carragal i les seves dues amigues i en un moment donat la víctima va mantenir una conversa breu amb ells quan «de manera sobtada i inesperada» J.C. c. li va propinar una «violentíssima» puntada al cap.A causa de l'agressió, Carragal va caure inconscient al sòl, circumstància que li va provocar lesions cerebrals «gravíssimes» que li van causar la mort després de romandre una setmana en coma a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA).La fiscal va considerar que les converses que els tres acusats van sostenir els dies següents per WhatsApp són esclaridores de la seva participació en els fets.A més, va ressaltar la falta d'empatia de J.C. c. cap a Carragal quan mentre aquest romania molt greu en l'UCI, el processament va escriure el comentari: «jajajaja, a sobar amic», en una clara evidència de menyspreu cap a ell, ha afegit.Per part seva, l'advocat de l'acusació particular, Ángel Luis Bernal, va incidir en què J.C. c., en ser futbolista, «es va preparar, es va col·locar i va llançar» una puntada «intensa, forta i brutal» al capdavant de Carragal mentre aquest mirava als altres dos joves que li envoltaven i no podia veure on estava col·locat el seu agressor.L'advocat defensor, Gabriel Cueto, que inicialment demanava l'absolució en negar els fets, havia interessat subsidiàriament en les seves conclusions un any i nou mesos de presó per un delicte de lesions en concurs amb un delicte d'homicidi per imprudència.