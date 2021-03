Tres ertzaines ferits en ser atacats pel gos d'un detingut per robatori

El detingut va amenaçar de mort a diversos agents amb una arma blanca i va llançar contra ells al seu gos

Actualitzada 20/03/2021 a les 18:53

L'Ertzaintza ha detingut a un home que, després de robar en una empresa de Arrigorriaga (Bizkaia), va amenaçar de mort a diversos agents amb una arma blanca i va llançar contra ells al seu gos, que va mossegar a tres policies, per la qual cosa van necessitar assistència mèdica.Sobre les 03.00 i 04.00 hores d'aquest divendres, una patrulla de l'Ertzaintza va veure una furgoneta en actitud sospitosa en el polígon industrial de Atxukarro de Arrigorriaga, i quan els agents van procedir a donar-li l'alt el seu ocupant es va baixar del mateix i va fugir, segons ha informat el departament basc de Seguretat.Aquesta persona va ser reconeguda pels agents, ja que tenia antecedents policials i s'havia vist implicada en diversos incidents que havien requerit la presència de l'Ertzaintza.Els agents van comprovar que la furgoneta Peugeot Partner pertanyia a una empresa d'aquest polígon, per la qual cosa una dotació policial es va acostar a les seves dependències, on van observar com la porta gran d'accés estava desencaixat i obert, i en el seu interior hi havia caixes mogudes i objectes tirats pel sòl.Posteriorment, el propietari va acudir al pavelló i va confirmar que havia deixat la furgoneta aparcada dins de la nau la tarda anterior. Així mateix, va indicar que una finestra del fons del pavelló que estava tapiada amb maons ara apareixia oberta.Minuts abans de les 04.00 hores va ser localitzat el sospitós en el propi polígon de Atxukarro, on va amenaçar de mort als ertzaines amb un ganivet i va atiar al seu gos contra ells, arribant a mossegar l'animal a tres agents que, posteriorment, van necessitar atenció mèdica.Seguidament, l'atacant es va dirigir a unes hortes pròximes, on, finalment, cap a les 05.00 hores va ser reduït i detingut.L'arrestat, de 43 anys,va mantenir en tot moment una actitud violenta causant desperfectes en el vehicle policial en el qual va ser traslladat.En el registre que s'ha realitzat aquest dissabte en la barraca on resideix s'han trobat diverses armes com una carabina, una pistola de gas i un ganivet modificat artesanalment per a ser usat com a arma.També s'han trobat diferents objectes dels quals s'investiga el seu origen, ja que se sospita que procedeixen de robatoris comesos en empreses dels voltants.