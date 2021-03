Mor als 22 anys la surfista Katy Díaz després de rebre l'impacte d'un llamp

Ha ocorregut mentre s'entrenava a la platja del Tunco, a El Salvador, d'on era natural

Tragèdia en el surf mundial, especialment en el salvadorenc: ha mort una de les grans promeses del país llatí, Katy Diaz, als 22 anys, després de rebre l'impacte d'un llamp mentre s'entrenava a la platja del Tunco.Així ho ha anunciat la Federació de surf d'El Salvador, el president del qual és el propi germà de la morta.Segons expliquen, sobre les condicions meteorològiques, «el cel estava buidat i va ser una tempesta imprevista que tampoc semblava portar molta intensitat elèctrica».No obstant això, el llamp va fulminar a la jove i, malgrat la ràpida arribada de les assistències, no van poder fer res per la seva vida i va morir en la mateixa platja.Era una de les grans esperances del surf salvadorenc i s'estava preparant per a tractar d'aconseguir a la fi de maig una plaça per als Jocs Olímpics de Tòquio, on el surf debuta enguany.