Investiguen la mort d'una noia de 20 anys que podria haver estat víctima d'algun «ritual sexual»

Va morir escanyada després de rebre nombrosos cops

Actualitzada 19/03/2021 a les 14:10

Durant la nit de dimecres es va localitzar el cadàver d'una noia de 20 anys en un xalet als afores de la localitat lleonesa de Cembranos va morir escanyada després de rebre nombrosos cops, segons han confirmat a Efe fonts de la investigació.En relació amb aquesta mort estan detingudes dues persones, un home de 55 anys i una jove de 21, que igual que la morta era d'origen llatinoamericà i exercia la prostitució en locals pròxims a la capital lleonesa.La investigació se centra en determinar si la jove va poder morir víctima d'algun «ritual o joc de tipus sexual».Els investigadors han constatat que el detingut havia conegut recentment a les dues joves en un dels locals on treballaven i havia iniciat una relació amb la víctima, mentre intenten determinar el paper de la detinguda.Sobre aquest tema, han precisat que en el moment de la detenció la dona estava molt espantada i presentava un notable quadre d'ansietat.El cos de la jove va ser trobat al voltant de les 22.15 hores del dimecres en un xalet propietat del detingut després que el 112 rebés una trucada des del mateix domicili que demanava ajuda per a una dona que es trobava en mal estat.Quan els sanitaris van arribar al lloc només van poder constatar que havia mort aparentment de manera violenta, per la qual cosa van donar avís a la Guàrdia Civil.Els agents van detenir a les dues persones que aquell moment es trobaven al domicili, que no van poder aclarir els fets i van donar explicacions confuses.Poc abans de la mitjanit el jutge va acudir al lloc dels fets per a procedir a l'aixecament del cadàver, al qual ahir se li va practicar l'autòpsia si bé el seu resultat no ha transcendit.Està previst que els detinguts passin en les pròximes hores a disposició judicial.