Detingut per cobrar l'atur d'un home mort i intentar-ho amb la seva jubilació

Va cobrar el subsidi durant sis mesos

Actualitzada 19/03/2021 a les 14:05

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home de 51 anys, d'origen ucraïnès, que pel que sembla va tramitar la pensió de jubilació d'un home búlgar mort com a pròpia, a més de cobrar el subsidi de desocupació d'aquest durant sis mesos, un total de 2.700 euros.Per això ha estat arrestat com a presumpte autor dels delictes de frau contra la Seguretat Social, usurpació de l'estat civil i falsedat documental, segons informa aquest divendres la Policia.La investigació es van iniciar al gener del 2020 en tenir coneixement els agents, a través de la Seguretat Social, que un home havia presentat els papers de jubilació.En posar-se en contacte la tresoreria amb la seva homòloga búlgara per sol·licitar informació de les cotitzacions d'aquest ciutadà, van ser informats que l'home va morir al juny del 2019. Pel que sembla un ciutadà ucraïnès havia suplantat la identitat del mort, un home de nacionalitat búlgara.Davant la possibilitat d'un frau es van posar en contacte amb el SEPE, esbrinant que també havia estat cobrant el subsidi per desocupació del mort des de juny del 2019 i fins a desembre d'aquest mateix any, a través del compte del finat en la qual el sospitós era l'únic autoritzat, ascendint el total de l'estafat a 2.700 euros.Els policies van identificar i van localitzar a l'home, sense antecedents policials, que va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat social, usurpació de l'estat civil i falsedat documental, i que ha passat ja a disposició judicial.