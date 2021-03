Assassinen a 13 policies en l'Estat de Mèxic en una emboscada

Els agents de la llei patrullaven per una zona rural prop d'un territori dedicat al cultiu de marihuana i cocaïna

Un grup de 13 agents, vuit policies estatals i cinc d'investigació de la Fiscalia han sigut emboscats mentre creuaven pel poble mexicà Llano Grande mentre feien una patrulla part d'un operatiu contra el narcotràfic a la zona, segons apunta el diari El País. Tots els agents han estat assassinats mentre passaven prop d'una de les zones de cultiu de marihuana i tràfic de cocaïna situat a les localitats de Guerrero, Morelos i Michoacán.Els agents van sortir d'una ciutat propera en un convoy de tres vehicles i prop de les 13 del migdia van enviar una transmissió demanant ajuda perquè estaven sent tirotejats per la banda criminal «Los Rojos». Quan els agents de suport van arribar, van trobar els cossos dels agents amuntegats a la carretera.Mèxic va comptar l'any passat més de 35.000 assassinats i acumula una crisi de violència des de fa més de 15 anys per la lluita de l'Estat contra els grups criminals.