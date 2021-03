Detingut a Espanya un militar americà retirat que va abusar durant 12 anys d'una menor

Vivia a Cadis amb la seva esposa des de l'any 2018 i se l'acusa d'abusar d'una nena que la parella va tenir en acollida

Actualitzada 18/03/2021 a les 18:28

La Policia Nacional ha detingut a El Puerto de Santa María (Cadis) a un militar estatunidenc retirat buscat per les autoritats del seu país per abusar sexualment durant dotze anys d'una nena a la qual, juntament amb la seva esposa, havia acollit.El fugitiu va ser detingut sobre les set del matí del passat 11 de març, quan sortia del seu domicili, en el centre d'El Puerto de Santa María, al costat de la seva dona.El militar jubilat vivia en aquesta localitat gaditana des de 2018, segons han indicat a EFE fonts pròximes al cas.Va ser llavors quan va decidir fugir de la Justícia del seu país i instal·lar-se en la zona d'origen de la seva esposa.Els Estats Units l'investigava per abusar sexualment d'una nena que li havia estat lliurada a ell i a la seva dona en règim d'acolliment.Segons les acusacions que pesen sobre ell, l'home va començar a abusar de la menor a l'agost de 2002 quan la víctima tenia 6 anys.Va continuar abusant d'ella de forma continuada durant dotze anys, fins que ella va complir 18 anys i va abandonar la llar.Segons explica la Policia, després que la nena complís 12 anys, els abusos van anar augmentant en intensitat i freqüència, fins al punt d'obligar-la a mantenir relacions sexuals diverses vegades al mes.El cas va tenir tanta repercussió que era un dels prioritaris del Servei Diplomàtic de Seguretat del Departament d'Estat dels Estats Units a Madrid.Les recerques que han portat a la seva detenció van començar el passat 10 de març quan, a través de la Xarxa ENFAST -European Network of *Fugitive Search Teams- els EUA va posar en coneixement del Grup de Localització de Fugitius la possible presència a Espanya d'aquest militar retirat nord-americà.Després d'aquesta alerta, es van iniciar les primeres gestions, en les quals la Policia espanyola va aconseguir localitzar a un home que podria ser el fugitiu.Els agents van prendre fotos amb les quals els investigadors estatunidencs van aconseguir confirmar que es tractava de l'home buscat. I van realitzar diversos seguiments. «Portaven una vida normal, amb rutines típiques de jubilats, anaven al mercat, es prenien un cafè...», han explicat a EFE fonts de la investigació.Quan les autoritats dels EUA van confirmar que era l'home buscat, van activar l'ordre, amb la qual, en menys en 24 hores, els agents espanyols li van arrestar.«No va dir res. Però, per la seva reacció, sabia perfectament al fet que responia la detenció», explica un agent.La seva dona va tornar a casa i ell, després de prestar declaració per videoconferència, va ser traslladat a la presó de Puerto III, a l'espera que s'executi l'ordre d'extradició.