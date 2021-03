Denunciat penalment per ensenyar a conduir a un menor d'edat

Els agents li van demanar la documentació al conductor, que tenia 15 anys

Un veí de Figueres de 19 anys ha estat denunciat penalment per presumptament ensenyar a conduir a un menor d'edat, segons informen els Mossos d'Esquadra, que van interceptar el vehicle en el qual circulaven tots dos en la pròxima població de Santa Llogaia de Àlguema a Girona.Els fets es van produir el passat 14 de març sobre les 19.15 hores en un control de trànsit per detectar casos d'alcoholèmia al volant.Els agents van detenir un vehicle ocupat per dos joves i, en observar que el conductor semblava menor, li va sol·licitar la documentació i van comprovar que només tenia quinze anys.La persona que l'acompanyava va explicar que l'estava ensenyant a conduir i, davant les evidències, els Mossos van procedir a denunciar-los penalment, a un per circular sense permís i a l'altre per facilitar aquesta conducta.Se li va el vehicle lliurar perquè es fes càrrec a un familiar del conductor i els fets es van posar en coneixement de la Fiscalia de Menors.L'altra persona denunciada ha estat citada per a comparèixer davant el jutjat.