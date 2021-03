Li explica a sa mare que està embarassada i acaba sent agredida

La jove va fugir a casa de la seva parella

Actualitzada 17/03/2021 a les 20:41

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest dimarts a una dona de 32 anys per agredir a la seva filla, menor d'edat, pel que sembla després que aquesta li comuniqués que estava embarassada.Els fets han tingut lloc de matinada al barri de Son Forteza (Palma). Els agents han estat requerits en el domicili on es trobava la víctima. Una vegada en el lloc, els policies s'han entrevistat amb les persones que viuen en l'habitatge, entre ells la víctima de l'agressió, que ha explicat el succeït.La menor es trobava en el domicili familiar, quan li va explicar a la seva mare que estava embarassada i aquesta va començar a propinar-li cops en gran estat de nerviosisme. En un moment de distracció la menor havia aconseguit abandonar el domicili i dirigir-se al de la seva parella, lloc on va ser recollida per la seva família.Els fets havien estat escoltats per la família del jove, ja que la menor havia decidit trucar-lo i posar l'altaveu a l'hora de comunicar la notícia a la seva mare. Així mateix, en el domicili familiar es trobava la parella de la mare de la víctima, així com un altre menor.La menor va informar que no era la primera vegada que la seva mare l'agredia. Per tot això, els agents van procedir a la detenció de la dona, com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.