Executen quatre homes a l'Iran per segrestar a una parella d'escaladors i violar a la dona davant del marit

Havien lligat a l'home de mans i peus i el van obligar a mirar

Actualitzada 17/03/2021 a les 20:40

Quatre homes han estat executats a l'Iran per violar en grup a una dona davant del seu marit, que estava lligat i obligat a mirar. L'horrible atac va tenir lloc mentre la parella escalava una muntanya a la província de Khorasan Razavi i els homes van ser penjats el dilluns després d'una extensa recerca policial.Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini i Mohammad Watandoost van ser identificats per la policia de Fariman i acusats de segrest i violació d'una dona i d'amenaces de violència contra un home.Els acusats havien lligat les mans i els peus de l'home abans d'atacar a la seva esposa davant d'ell. Així, el Tribunal Penal de Khorasan Razavi va enviar el cas al Tribunal Suprem, on els quatre homes van ser condemnats a mort a la forca a la presó central de Mashhad.Les lleis iranianes normalment estan estructurades per a treballar contra les víctimes de violació que sovint enfronten càrrecs d'adulteri, indecència o comportament immoral després de denunciar una agressió sexual.Si no hi ha suficients testimonis, les condemnes només poden aconseguir-se mitjançant la confessió o el «coneixement del jutge». L'amenaça de ser acusada per denunciar una agressió sexual sovint dissuadeix a moltes dones de denunciar els delictes comesos contra elles, segons informa el DailyMail.Algunes dones a l'Iran s'han presentat per a revelar les seves experiències d'agressió sexual i violència en les xarxes socials tot i que Twitter i Facebook estan prohibits. L'analista legal de Iran International TV, Nargess Tavassolian va dir: «És difícil dir si aquest tipus de delictes han augmentat a l'Iran, però a causa de l'ús generalitzat de les xarxes socials, aquests delictes estan sent més exposats».l'Iran és un dels sis països del món que executa a persones declarades culpables de violació, i el règim iranià executa a més persones per càpita que qualsevol altre país. Només durant el 2019 es van dur a terme més de 250 execucions al país. Nargess Tavassolian va afegir: «El Poder Judicial no para esment a l'estat de dret i no sols no observa el dret internacional, sinó que a vegades també ignora les lleis iranianes».