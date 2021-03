Detingut per lesionar-se la cara davant del seu fill per tornar amb la seva ex

La dona va rebre fotografies dels talls

Actualitzada 17/03/2021 a les 20:43

La Policia Nacional ha detingut a Palma a un home de 52 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar per autolesionar-se tallant-se el rostre davant el seu fill amb la finalitat que la seva exparella tornés amb ell.Després que la dona abandonés aquest dimarts el domicili, va rebre fotografies de l'home autolesionant-se la cara com a forma de pressió perquè tornés amb ell, així com reiterades crides del menor avisant del que estava fent el seu pare, ha informat la Prefectura Superior de la Policia Nacional a Balears.En els missatges, l'home amenaçava amb posar fi a la seva vida si la dona no reprenia la relació, per la qual cosa l'exparella va avisar al cos policial i uns agents van anar fins al domicili.Una vegada allí, els policies van trucar en repetides ocasions a la porta sense obtenir cap resposta, per la qual cosa van haver d'accedir a l'habitatge amb les claus que va facilitar la dona, desplaçada també al lloc.Els agents van trobar en una de les habitacions a l'home amb la cara tacada de sang i un ganivet a la mà que va llençar a terra tal com li van demanar els policies, mentre que en una altra de les dependències romania el fill de la parella, que estava molt espantat.La Policia Nacional ha assenyalat que els maltractaments psíquics eren habituals en el domicili familiar i que la dona, que va decidir finalitzar la relació el mes passat, ja havia denunciat prèviament a qui era llavors parella sentimental.