En coma una nena de 40 dies després que la seva mare li donés metadona i cocaïna

Van detectar un nivell de metadona en sang 16 vegades superior al límit

Actualitzada 16/03/2021 a les 19:13

Una nena de 40 dies es troba hospitalitzada en coma per una aturada respiratòria, amb un nivell de metadona en sang 16 vegades superior al límit i traces de cocaïna, uns fets pels quals s'investiga a la mare, han informat mitjans italians.Segons la Fiscalia de Lucca (Itàlia), que investiga els fets, la mare no dóna mamar a la nena, per la qual cosa la substància, davant una xifra així d'elevada de metadona en sang, ha d'haver estat administrada a través del biberó. Ara s'indaga si la subministració es va fer de manera voluntària o no.La nena va ser ingressada en un centre mèdic de la ciutat de Lucca (centre) el passat 11 de març, després que els pares la portessin d'urgència, i els sanitaris van decidir traslladar-la a l'hospital Cisanello de Pisa a causa de la seva gravetat.Inicialment, els sanitaris no van veure cap connexió amb la droga, ja que els pares van assenyalar que simplement es van trobar a la nena al seu llit amb dificultats per respirar.Després de les anàlisis d'orina, els metges van observar una taxa de metadona en sang igual a 1.644 nanograms per mil·lilitre -el que suposa una xifra 16 vegades superior als límits que s'usen per a considerar a una persona positiva- i una taxa de cocaïna de 74 nanograms per mil·lilitre, pròxima als 100 del límit de positivitat.Les condicions de la nena estan millorant i ja torna a respirar de manera autònoma després d'haver estat entubada, encara que s'està a l'espera de més proves per avaluar danys neurològics, segons mitjans locals.