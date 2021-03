Desallotgen una boda amb 30 convidats en un taller de làpides de Madrid

Hi havia 30 convidats que estaven agrupats en taules de 7 o 8 persones sense distància de seguretat

Actualitzada 16/03/2021 a les 18:06

La Policia Municipal de Madrid va desallotjar dissabte passat una boda amb 30 convidats que se celebrava en un taller de marbre pròxim al cementiri de l'Almudena on es fabriquen làpides.La intervenció es va realitzar el dissabte a les 14.20 hores quan un ciutadà va avisar a la Policia que s'estava celebrant una festa privada al número 15 de l'avinguda de Daroca, a Ciudad Lineal.Els agents municipals es van desplaçar fins al lloc i van confirmar que s'estava celebrant una boda en un taller de marbre, pròxim al cementiri, que es dedica a la fabricació de làpides.Hi havia 30 convidats que estaven agrupats en taules de 7 o 8 persones sense distància de seguretat.L'amo del local va confirmar als agents que l'havia llogat a una persona per celebrar el festeig.Dins de l'establiment havien instal·lat una cuina industrial, altaveus, no hi havia banys i els extintors estaven caducats. Tampoc disposaven de sortida d'emergència i presentava deficiències greus en matèria de seguretat.Els agents van procedir a desallotjar el local i van tramitar les corresponents sancions administratives.