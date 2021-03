A presó per abusar sexualment d'una menor amb qui va contactar a través de les xarxes socials

L'arrestat consumia i distribuïa imatges de pornografia infantil

Actualitzada 16/03/2021 a les 17:45

Els Mossos han detingut un home de 57 anys per abusar sexualment d'una menor d'onze anys amb qui va contactar a través de les xarxes socials. La investigació es va iniciar al novembre de l'any passat, quan els Mossos van tenir coneixement que un home tindria en la seva possessió gran quantitat d'imatges pornogràfiques de menors. Fruit de les investigacions van constatar que l'home consumia i distribuïa pornografia infantil en xats pedòfils. A més, els agents van verificar que utilitzava les xarxes per mantenir contacte amb menors amb la intenció de mantenir-hi relacions sexuals i que ho hauria fet, com a mínim, amb una.