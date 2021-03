Troben el cadàver d'un jove immigrant que va intentar creuar Estret nadant

La Guàrdia Civil de Ceuta va trobar el cadàver que portava aletes i una petita planxa per flotar

Actualitzada 14/03/2021 a les 19:06

La Guàrdia Civil de Ceuta ha localitzat aquesta mitjanit el cadàver d'un jove migrant marroquí, d'uns 18 anys, que havia intentat creuar l'Estret nadant, segons el testimoni d'un altre compatriota que sí que va poder aconseguir la costa de Ceuta en desistir de la travessia.Segons ha informat a Efe un portaveu de l'institut armat, la troballa es va produir arran de que les patrulles de costa de la Guàrdia Civil trobessin a una persona a les 23.00 hores caminant per la carretera de Calamocarro.El jove va indicar que havia intentat anar-se nadant a la península amb un altre compatriota i que no responia a les seves crides d'auxili quan tots dos van optar per tornar a terra.Els especialistes dels GEAS de la Guàrdia Civil van acudir al lloc indicat i van trobar el cadàver sobre les roques d'un jove marroquí, el qual portava aletes i una petita taula de flotabilitat.A les 01.00 hores de la matinada es va procedir a l'aixecament del cadàver, el qual ha estat traslladat a la sala d'autòpsies per a determinar la causa de la defunció, que sembla estar relacionada amb asfíxia per immersió.L'altre jove va indicar que portaven diversos dies vivint en la nau del Tarajal, lloc habilitat pel Govern de Ceuta per als immigrants i marroquins que són a la ciutat, i que la seva intenció era anar-se a la península.La Policia Judicial s'ha encarregat de les diligències per a verificar les identitats tant del mort com del seu compatriota i constatar el seu testimoniatge que efectivament portaven diversos dies ja a Ceuta.