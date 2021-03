La Policia investiga la mort violenta d'un ancià de 88 anys a Lleó

La Policia Nacional va rebre l'avís i va trobar el cadàver de l'home al seu domicili i la seva dona presentava ferides lleus

Actualitzada 14/03/2021 a les 12:33

La Policia Nacional ha obert una recerca per a determinar les circumstàncies en les quals es va produir anit la mort d'un ancià de 88 anys, el cadàver dels quals va ser trobat en el seu domicili del carrer Miguel Zaera del barri d'El Ejido de Lleó amb signes de violència, mentre que la seva dona, de 90, presentava ferides lleus.Segons ha informat a Efe fonts de la Subdelegació del Govern a Lleó aquest dissabte, no es descarta cap hipòtesi, encara que la recerca se centra de moment en l'àmbit familiar de la parella.La Policia Nacional va ser alertada anit del succés pel 112 que prèviament va ser avisada per veïns de l'immoble d'un enfrontament a l'interior de l'habitatge en el qual va ser trobat el cadàver.Una vegada en el lloc, els agents van accedir al domicili on van trobar el cadàver de l'ancià i a la dona amb ferides lleus, per la qual cosa va ser traslladada a un centre sanitari.Fonts de la recerca han precisat a Efe que la declaració de la dona serà determinant per a l'esclariment dels fets.