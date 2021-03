Investiguen per homicidi imprudent als pares d'un bebè que va morir mentre dormia entre ells a Murcia

Es realitzarà una autòpsia per saber si la causa de la mort ha sigut per una aixafada per part dels seus pares

Actualitzada 14/03/2021 a les 18:39

La Guàrdia Civil investiga per homicidi imprudent als pares d'un bebè de quatre mesos trobat mort en el llit en la qual dormia amb ells a Alhama de Murcia, han informat aquest dissabte fonts del 112 i policials pròximes al cas.Van ser els propis pares els que sobre les sis del matí d'aquest divendres telefonaven a Emergències molt nerviosos i cridant per a informar que creien que el bebè estava mort.Malgrat que un infermer va intentar donar-los per telèfon instruccions perquè li fessin maniobres de reanimació cardiopulmonar mentre arribaven professionals sanitaris, en el seu histerisme, els pares no col·laboraven.Uns deu minuts més tard, el metge arribat al domicili en una ambulància confirmava la seva mort i comprovava que estava ple de blaus, per la qual cosa serà important el resultat de l'autòpsia per a conèixer si la causa de la mort va poder ser l'aixafament pels seus pares, en llibertat amb càrrecs per ordre judicial mentre es desenvolupa la recerca.