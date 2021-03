Un pres mata a un altre a cops en la presó de Archidona (Málaga)

Els dos homes no havien mostrat cap mala relació fins al moment del succés

Actualitzada 13/03/2021 a les 12:34

Un pres de la presó de Archidona (Málaga) ha mort després de l'agressió soferta per un altre intern d'aquest centre penitenciari, que la va emprendre aquest divendres a cops amb ell quan tots dos es trobaven al pati, segons han informat a Efe fonts d'Institucions Penitenciàries aquest dissabte.Els dos reclusos, classificats en el primer grau que fixa l'article 91.2 del règim penitenciari, sortien junts al pati i fins avui no s'havia observat cap problema ni havien expressat queixes respecte a l'altre, segons les fonts.En un moment determinat i «de manera sorprenent», quan tots dos es trobaven aquest divendres a la tarda al pati, un d'ells la va emprendre a cops amb l'altre, de tal calibre que la víctima va haver de ser traslladada en ambulància a un centre hospitalari.Arran de l'agressió, s'ha decidit valorar psiquiàtricament al pres que va atacar a l'altre intern, segons Institucions Penitenciàries.Els fets van ocórrer sobre les 17 hores en la presó de Archidona, inaugurada en 2018, quan tots dos interns es trobaven al pati del mòdul d'aïllament, per l'article 91.2 d'aquells presos que mostren «inadaptació manifesta» als règims comuns, segons han dit a Efe fonts de ACAIP-UGT.Els dos presos no havien mostrat una mala relació, però aquest divendres després de saludar-se van entrar junts al pati i un d'ells, de 40 anys, va colpejar «amb tal brutalitat» a la víctima, de 37 anys, que el seu rostre va quedar «irrecognoscible», han explicat.El ferit, que va sofrir un traumatisme cranioencefàlic sever, ha mort la matinada d'aquest dissabte a l'Hospital Regional de Málaga, segons han informat a Efe fonts sanitàries.Des del sindicat ACAIP-UGT han reclamat més personal per a la presó de Archidona, també coneguda com a Málaga II, perquè té un «dèficit important» de plantilla, amb la finalitat de minimitzar les agressions a funcionaris i entre reclusos.Referent a això, ha assenyalat que a Espanya hi ha gairebé 3.700 vacants de personal en els centres penitenciaris.