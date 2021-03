Mor el noi de 15 anys que va tenir un accident amb quad a Alcarràs

El jove estava ingressat a l'Arnau de Vilanova en estat crític des de diumenge passat

Actualitzada 13/03/2021 a les 13:07

El jove de 15 anys que estava en estat crític després de patir un accident amb un quad en un camí rural a Alcarràs ha mort aquest divendres a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on estava ingressat. L'Ajuntament d'Alcarràs ho ha confirmat a través d'un missatge a les xarxes socials en què han traslladat el seu condol, suport i escalf a la família. Els fets es van produir el passat dia 7 de març a la tarda quan, per causes que s'estan investigant, es va produir una sortida de via d'un quad amb tres ocupants menors d'edat. Segons van explicar els Mossos a l'ACN, els tres menors anaven sense casc i van agafar prestat d'un conegut un quad d'alta cilindrada, que només es pot conduir amb més de 18 anys.