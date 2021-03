Mor el conductor d'un patinet elèctric en un accident amb un taxi a Barcelona

Els fets van tenir lloc divendres i el jove va ser traslladat a l'hospital en estat molt greu

Actualitzada 14/03/2021 a les 12:44

Un jove que conduïa un patinet elèctric ha mort per les ferides greus que va sofrir en un accident de trànsit en el barri barceloní de l'Eixample en el qual també es va veure implicat un taxi.Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, l'accident, les circumstàncies del qual s'estan investigant, va ocórrer divendres passat cap a les 21.00 hores, en l'encreuament entre el carrer Ausiàs Marc i el passeig de Sant Joan de Barcelona.A conseqüència de l'accident, el conductor del patinet, de 24 anys, va resultar greument ferit i va ser traslladat en ambulància a un centre hospitalari, en el qual finalment ha mort.Aquest conductor és la segona víctima mortal d'un accident de trànsit en el que va d'any a la ciutat de Barcelona, segons les mateixes fonts.La Unitat de Recerca i Prevenció de la Accidentabilidad (UIPA) de la Guàrdia Urbana ha assumit la recerca de l'accident, per la qual cosa els agents es van desplaçar el mateix divendres a l'encreuament on va ocórrer el sinistre amb la finalitat de recaptar indicis que permetin esbrinar com va succeir.En un comunicat, l'Ajuntament de Barcelona ha lamentat la mort del conductor, ha expressat el seu condol a familiars i afins i ha reafirmat el seu compromís de continuar treballant per a reduir les víctimes d'accidents de trànsit a la ciutat.