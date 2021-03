Detinguts per explotar sexualment a una dona amb ritus vudú com a amenaça a Zaragoza

Els dos germans detinguts practicaven ritus amb sacrificis animals al seu domicili

Actualitzada 13/03/2021 a les 12:41

Agents de Policia Nacional de Saragossa han detingut a dos germans de nacionalitat colombiana com a presumptes autors d'explotar sexualment a almenys una dona de la seva mateixa nacionalitat a la qual amenaçaven amb ritus vudú i d'altres religions d'origen africà.Segons informa la Direcció General de Policia, els detinguts -home i dona de 23 i 33 anys, respectivament- havien habilitat en el seu domicili en la capital aragonesa un altar en què el practicaven ritus amb sacrificis d'animals.La recerca es va iniciar arran d'una denúncia interposada en el Servei d'Atenció a les Víctimes de Tràfic a través d'un correu electrònic d'un testimoni que aportava dades referides a una dona que podria dedicar-se al tràfic d'éssers humans per a la seva explotació sexual.La recerca posada en marxa va permetre comprovar la veracitat de la informació i localitzar a la víctima, també de nacionalitat colombiana, que va relatar als agents que era obligada a prostituir-se contra la seva voluntat sota amenaces i coaccions.A més, els va informar que els detinguts li van captar a la fi de 2019 i que li van llevar el passaport al mateix temps que l'amenaçaven amb represàlies a la seva família a Colòmbia si no acceptava les condicions d'explotació imposades.Després d'alliberar la dona, els agents van detenir als dos sospitosos: G.A.S.G., de 23 anys, i M.J.S.G., de 33, com a responsables de la presumpta explotació sexual denunciada.En el registre practicat per ordre judicial en l'habitatge on la víctima era obligada a prostituir-se, els investigadors van localitzar abundant documentació relativa als serveis sexuals que es prestaven, com ara preus, tarifes i horaris de les víctimes, que arribaven a haver de fer jornades de 24 hores.També van ser confiscades substancies estupefaents que eren utilitzades tant per al consum de les víctimes com per a subministrament dels clients.A l'interior de l'habitatge, els agents van trobar un altar que, segons va informar la víctima, era utilitzat pels detinguts per a amenaçar a les noies amb ritus vudú i sacrificis d'animals.Després de prestar declaració en el jutjat de guàrdia de la capital aragonesa, els detinguts van ser posats en llibertat amb càrrecs per un presumpte delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.Fonts policials consultades per Efe han explicat que l'operació segueix oberta a la recerca d'indicis referits a la identificació d'una possible organització de tràfic.