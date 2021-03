Els Mossos detenen un home per atacar diverses persones amb un ganivet a una estació de metro de Barcelona

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès una persona que havia patit un atac d'ansietat

Actualitzada 13/03/2021 a les 20:44

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un home per exhibir un ganivet i intentar atacar diverses persones a l'estació de metro de Lesseps, al districte de Gràcia de Barcelona. Els fets han passat a la tarda, quan aquest ha mostrat l'arma blanca dins i fora del comboi del transport públic. Els agents l'han pogut detenir i han confirmat també que no es tractaria de cap fet relacionat amb un cas de terrorisme.Paral·lelament, una persona ha requerit l'atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per un atac d'ansietat ocasionat per la situació.