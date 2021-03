Detingut a Barcelona un fugitiu de la màfia italiana 'Ndrangheta considerat molt perillós

Finalment, es va poder localitzar un familiar íntimament relacionat amb el fugitiu i es va establir una intensa però discreta vigilància sobre ell per si contactava amb ell. Gràcies a aquesta vigilància, els agents van localitzar un domicili on hi podria residir l'home. Hores més tard un home va sortir del domicili en companyia de la que semblava la seva parella i es van dirigir al Mercat de Sant Gervasi de la capital catalana, on va ser finalment identificat com el fugitiu i se'l va detenir.El detingut és conegut pels sobrenoms 'u pcciu', 'maluferru' o 'u nanu'. Està sent investigat per dues ordes de presó preventiva i investigat en el marc de l'operació italiana 'European Ndrangheta Connection', de la qual va aconseguir escapar. El novembre del 2020 va ser condemnat a 20 anys de presó per exercir un destacat paper en el tràfic internacional de drogues i el blanqueig de capitals.El fugitiu havia establert el seu domicili a Alemanya però es desplaçava entre Calàbria, Llombardia i el nord-oest d'Europa per tancar acords amb proveïdors de droga i altres intermediaris que vivien a Bèlgica, Holanda o Alemanya. Aquests, organitzaven transports setmanals d'uns 40 kilos de cocaïna des d'Holanda a Milà, amb la col·laboració d'altres persones.La Guàrdia Civil ha destacat que la 'Ndrangheta és una de les organitzacions criminals més extenses i poderoses del món i la única organització mafiosa italiana present als cinc continents.L'operació de la detenció a Barcelona s'ha produït en el marc del projecte I-CAN, que es desenvolupa en el si de la Interpol des del 2020 amb l'objectiu de coordinar els diferents cossos policials del món en la lluita contra aquesta màfia. La detenció forma part d'una operació més amplia iniciada fa uns anys.