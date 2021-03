Demanen 3 anys a una parella per causar danys cerebrals a la seva filla de 3 mesos

La van sacsar en diverses ocasions perquè plorava

La Fiscalia Superior d'Astúries sol·licita penes de tres anys de presó, la pèrdua de la pàtria potestat i una ordre d'allunyament per a una parella que va causar un dany cerebral sever a la filla de tres mesos de la dona en sacsar-lo en tres ocasions perquè plorava.El Ministeri Fiscal ha presentat aquest divendres l'escrit de conclusions provisionals davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Mieres que porta la causa.El primer incident va tenir lloc el 13 de gener de 2020 quan els acusats, que residien a Mieres al costat dels dos fills menors de la dona, van anar a visitar a la mare d'ella a Gijón i s'hi van quedar uns dies.Aquell dia, l'acusat, molest perquè el nadó estava plorant, la va agafar i la va llançar a l'aire en quatre o cinc ocasions subjectant-la per les aixelles i, donada la seva curta edat, el cap se li va moure el cap endavant i endarrere sense poder controlar-la per la seva falta de maduresa física i psíquica.El mateix va passar el 18 de febrer de 2020 quan l'acusada, davant el plor de la seva filla, la va sacsar agafant-la de les aixelles i va repetir el mateix acte al voltant de les quatre del matí del 21 de febrer.La Fiscalia adverteix al seu escrit que els acusats no van tenir en compte la fragilitat de la nena ni les greus conseqüències que li podien ocasionar amb la seva sacsada.En ser ingressada a l'UCI pediàtrica de l'HUCA la petita presentava baix nivell de consciència i hipotonia, absència de reacció a estímuls dolorosos, respiració superficial, taquicàrdia i, amb posterioritat, rigidesa d'extremitats, moviments erràtics de les mateixes i desconnexió, així com dos hematomes i, després de les proves, es va apreciar, entre altres, activitat cerebral globalment alentida.La nena va romandre ingressada a la UCI pediàtrica durant dinou dies sedada i amb analgèsia i ventilació mecànica i li quedaran seqüeles en haver patit dany cerebral sever, que caldrà calibrar més endavant en tractar-se d'una persona en ple desenvolupament.A més, els facultatius preveuen que tindrà retard motriu, dèficit visual i auditiu, retard en el llenguatge expressiu, possible alteració de la memòria i retard mental.Segons consta en l'acte de llibertat provisional dictat a la sortida de la presó de la mare, on va romandre ingressada nou mesos, no pot acostar-se a la seva filla a menys de 500 metres, ni mantenir contacte amb ella durant la tramitació de la causa.La nena va ser declarada en situació de desemparament, assumint-se la tutela automàtica per l'entitat pública corresponent.La Fiscalia imputa a l'acusat un delicte de lesions i a la mare delictes de lesions, en tots els casos en concurs ideal amb un delicte de lesions imprudents amb l'agreujant de parentiu.La Fiscalia demana que a la pena de presó i la pèrdua de la pàtria potestat durant tres anys se sumi una ordre d'allunyament a menys de 500 metres durant 8 anys i sol·licita que se suspenguin els drets de visites, comunicació i estades que l'acusada pogués tenir sobre la seva filla, a la qual hauran d'indemnitzar en la quantitat que es determini en execució de sentència, igual que al Sepa per les despeses mèdiques ocasionades.