Una estafadora a gran escala desapareix i, mesos després, troben el seu peu

Alguns experts creuen que s'ha tallat el peu i s'ha escapat i, d'altres, que portava temps morta

Actualitzada 11/03/2021 a les 19:58

Melissa Caddick, empresària acusada de frau, estafa i malversació d'inversions, va desaparèixer de la seva casa a Dover Heights, a l'est de Sidney (Austràlia). Ningú va tenir notícies d'ella fins que, fa algunes setmanes, s'ha trobat un dels seus peus, amb una sabata, en una platja de Nueva Gales del Sur, a uns 400 quilòmetres de casa seva.



El peu és l'única resta que han trobat del seu cos, tot i que les autoritats han posat en marxa una recerca a gran escala, de milers de quilòmetres. Han trobat altres restes humanes, però no tenen a veure amb Caddick, de 49 anys d'edat.Alguns experts indiquen que la dona va ser assassinada, però la Policia no descarta que estigui viva i que es tallés l'extremitat per tal de despistar i poder escapar, sense ser perseguida mai més.Sempre existeix la possibilitat que continuï viva, tot i que sembla força fantasiós», va detallar el comissionat de Policia de Nueva Gales del Sur, Mick Fuller.D'altres experts deixen clar que la sabata estava en massa bon estat, pel que també especulen que «podria haver estat assassinada i guardada en gel durant un temps», tal com opina l'especialista en psicologia criminal Tim Watson-Munro.Caddick hauria estafat un total de 68 persones i és sospitosa del robatori de 20 milions de dòlars a través d'una fraudulenta empresa d'inversió. Hauria utilitzat diners de desenes d'inversors per la compra de luxosos articles i despeses personals, diners que mai van tornar a aquests.