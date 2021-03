Troben el cadàver d'una dona a casa seva, que hauria mort fa dos anys

La dona tenia familiars directes, concretament fills i germans

El cos sense vida d'una dona de 59 anys, amb domicili a O Seixo, al municipi de Mugardos, de Corunya, ha estat trobat a primera hora de la tarda en un avançat estat de descomposició al seu domicili. La dona hauria mort dos anys enrere.El cadàver han estat trobat després que el vehicle de la dona hagués de ser retirat de la via pública per unes obres.L'automòbil va ser portat a un dipòsit, però la dona mai va anar a recollir-lo. Transcorregut aquest temps, els agents de la Policia Local van començar a realitzar indagacions.Finalment, s'ha entrat a l'habitatge, on s'ha trobat a una de les habitacions el cos de la dona, que a causa del seu estat ha estat traslladat a l'Hospital Juan Cardona de Ferrol. La dona tenia familiars directes, concretament fills i germans.