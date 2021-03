Un jutjat de West Sussex (Gran Bretanya) ha pres la determinació de retirar la custòdia als pares de dos adolescents perquè no són capaços de posar-los a dieta.



Els dos joves tenen problemes molt seriosos d'obesitat i els serveis socials van mostrar la seva preocupació per la situació. La jutge, finalment, els ha enviat a un lloc d'acollida a llarg termini on els ajudaran a solucionar el problema de salut.La família tenia l'obligació de fer-los complir un pla d'entrenaments i una dieta per perdre pes, però no van complir. També els havien aconseguit, de forma gratuïta, un gimnàs, però els joves no hi van acudir.