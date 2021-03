Sis detinguts per segrestar i torturar a un home amb una discapacitat intel·lectual

Li van realitzar pràctiques de sadomasoquisme, tatuant-li dos penis a la cara i cosint-li els dits dels peus

La Policia Nacional ha detingut a sis persones, dues dones i quatre homes, a Manacor, Mallorca per segrestar i torturar a un home discapacitat de 30 anys.Els arrestats suposadament van retenir a l'home per a realitzar pràctiques de sadomasoquisme, tatuant-li dos penis a la cara, cosint-li els dits dels peus i posant-li cola a la boca.El mitjà 'Última Hora', assenyala que els ja detinguts van contactar amb la víctima, una persona amb discapacitat intel·lectual, i el van animar a acudir al domicili d'un d'ells, on el van retenir durant dies en contra de la seva voluntat i el van torturar mentre ho gravaven tot amb un telèfon mòbil.La víctima va ser traslladada a l'hospital perquè li curessin les lesions i posteriorment es va presentar una denúncia a la comissaria de la localitat. Mitjans locals avancen que els agents van prendre declaració aquest dilluns als sis sospitosos, els qui es preveu que passin aquest dimarts a disposició judicial, acusats de detenció il·legal, lesions i vexacions.