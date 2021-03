La noia que va acusar d'islamòfob el mestre francès decapitat reconeix que va mentir

El pare de la noia va generar una campanya en contra de Samuel Paty, que va ser assassinat l'octubre passat

Actualitzada 10/03/2021 a les 14:03

Les investigacions sobre l'assassinat del professor francès Samuel Paty, després de mostrar caricatures de Mahoma a una classe sobre llibertat d'expressió, van avançant. Ja es coneix que la jove alumna que va acusar en primera instància al professor d'islamofòbia, i que va ser el detonant que va provocar una reacció en cadena fins al seu assassinat, ha admès durant la seva custòdia haver mentit.L'adolescent de 13 anys no va ser present durant la classe on es van mostrar els dibuixos de Charlie Hebdo i així ho ha dit davant els agents, que li investiguen pel delicte de denúncia calumniosa: «Jo no vaig estar el dia dels dibuixos», va admetre Z.La seva presumpta presència durant aquest curs és, no obstant això, el punt de partida del mecanisme que va conduir a l'assassinat del professor d'Història i Geografia, a Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), el 16 d'octubre. En la versió que havien presentat als investigadors de la subdirecció antiterrorista (SDAT), l'alumna va assegurar que Samuel Paty havia instat els estudiants musulmans a abandonar l'aula abans de presentar les caricatures del profeta Mahoma. S'hauria indignat per la situació, la qual cosa li hauria valgut una exclusió de dos dies.Va ser aquesta història la que també li va explicar al seu pare, qui la va publicar a Internet. Tres vídeos van ajudar a suscitar reaccions en les xarxes socials contra el professor. El primer és el 7 d'octubre a través de Facebook, on es veu al pare de l'adolescent donant una primera versió dels fets que el va informar la seva filla. Segons ell, ella li va dir que el Sr. Paty havia demanat als estudiants de la seva classe musulmana que aixequessin la mà i després s'anessin de la classe si no volien veure les imatges que anava a mostrar, inclosa una imatge del «profeta nu». Ofès per aquest moviment, l'adolescent es va rebel·lar i va ser exclosa. Llavors el pare va cridar per primera vegada a mobilitzar-se contra el mestre.En un segon vídeo, publicat el 8 d'octubre, el pare de l'estudiant es va filmar a si mateix amb la mateixa història. Però aquesta vegada va anomenar al mestre «pinxo», i va cridar encara més violentament a la mobilització: «Si vols que estiguem junts i diguem alt, no toqueu als nostres nens, envia'm un missatge» i va posar el seu número de telèfon. Més tard, el nom de Samuel Paty i la direcció del col·legi de Conflans es van donar en un text separat.En qüestió de dies, la família va ser secundada per l'activista islamista 'S-file' Abdelhakim Sefroui, qui va transmetre la informació en un tercer vídeo. Després va arribar a Abdullakh Anzorov, el jove terrorista d'origen txetxè, de 18 anys, que va assassinar a Samuel Paty davant del seu col·legi.«Aquesta mentida de tràgiques conseqüències té lloc en un context familiar complex. A causa de l'èxit acadèmic de la seva germana bessona, Z. no s'hauria atrevit a admetre davant el seu pare les veritables raons de la seva exclusió poc abans de la tragèdia, lligades al seu mal comportament», informa Le Monde Portada al límit per la policia en l'interrogatori, va ser preguntada si s'ha «inventat aquesta història de caricatura per a sentir-se existent» als ulls del seu pare, recordant-li que sovint és «comparada» amb la seva seu bessona, «molt més diligent», l'adolescent va confessar: «Vaig mentir sobre alguna cosa». Z. va assegurar. I és que «mai va veure les caricatures projectades per Samuel Paty, ni el 5 d'octubre ni el 6 d'octubre».«De fet va ser una nena de la seva classe la que li va parlar d'això el dimecres 7, l'endemà del curs sobre llibertat d'expressió, al qual no va assistir per la seva exclusió, motivada pel seu absentisme crònic», conclouen els investigadors, que no donen per tancat el cas.