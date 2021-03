Dos detinguts per intentar ocupar el pis d'una anciana mentre estava a l'hospital

Els agents van ser requerits pel fill de la propietària

Agents de la Policia Municipal de Madrid han detingut a dos individus quan intentaven ocupar l'habitatge d'una anciana hospitalitzada, ha informat la policia en un comunicat.Els agents van ser requerits pel fill de la propietària, el qual va informar que havia observat com la nit anterior havien entrat dues persones a casa de la seva mare mentre ella estava hospitalitzada.Els agents van comprovar que faltava el pany i la porta està forçada. A l'interior hi havia dos individus que els van informar que havien estat dormint allà i que no tenien domicili.També van manifestar que una altra persona els va facilitar l'entrada a l'habitatge però no van saber dir de qui es tractava. El fill de la propietària assegura que falta un televisor i una càmera.