Dos anys i mig de presó per amenaçar una menor per obtenir pornografia

Va enganyar-la perquè li enviés fotografies

Actualitzada 10/03/2021 a les 20:01

L'Audiència de Girona ha condemnat a dos anys i mig de presó a un adult, Héctor Marcos, que va amenaçar a una menor perquè li enviés fotografies i vídeos pornogràfics a través d'una aplicació de missatgeria mòbil entre juliol i octubre de 2018.La fiscalia demanava inicialment nou anys de presó per considerar a Marcos autor d'un delicte continuat d'amenaces i d'un altre per contactar amb una menor de setze anys i «realitzar actes dirigits a enganyar-la perquè li facilités material pornogràfic o li mostrés imatges pornogràfiques».Com en la vista oral, celebrada aquest dimecres en la secció quarta, l'acusat va reconèixer els fets, la fiscal, l'acusació particular i la defensa van arribar a un acord i, finalment, van sol·licitar aquests dos anys i mig de presó.El processament va admetre que, al juliol de 2018, quan la nena encara tenia onze anys, va contactar amb ella a través de missatgeria mòbil fent-se passar per un tal Alfredo.Des d'aquest moment i de forma continuada, es va posar en contacte amb la menor, sabent la seva edat, i va aconseguir que, de forma continuada, li enviés diferents fotografies i vídeos en els quals apareixia nua, arribant fins i tot a masturbarse en algun d'ells després d'exigir-li que ho fes.Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, que el processament ha subscrit, li deia de forma clarament amenaçadora que, «en cas de no remetre-li tals fotografies i vídeos, els publicaria en diferents xarxes socials i internet».Uns mesos després, al febrer de 2019, quan la família de la menor ja coneixia els fets i s'havia interposat denúncia, Héctor Marcos va tornar a contactar amb la víctima de la mateixa manera, aquesta vegada simulant ser una advocada que volia informació.Novament, li va tornar a insistir perquè li manés fotos i vídeos de contingut sexual, encara que aquesta vegada no va aconseguir el seu propòsit i, més tard, va repetir l'intent, però el mòbil de la nena l'utilitzava en aquest moment la seva mare.El tribunal, que la va condemnar de viva veu a la privació de llibertat, també li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de la víctima o comunicar-se amb ella durant tres anys per cada delicte, alhora que li va imposar altres tres anys de llibertat vigilada.En concepte de responsabilitat civil, el processament haurà d'indemnitzar a la menor amb 4.000 euros.Com totes les parts han renunciat a recórrer la sentència, ja és ferma i contra ella no cap recurs.