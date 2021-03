Detingut un conductor d'ambulància per matar a un infermer a Madrid

Li va clavar un ganivet als genitals

Actualitzada 09/03/2021 a les 19:35

La Policia Nacional va detenir dissabte a un conductor d'ambulàncies per assassinar presumptament a un infermer de 41 anys, pare de dos fills, en les Urgències de l'hospital Príncep d'Astúries d'Alcalá de Henares (Madrid).Segons fonts de la recerca, el conductor de l'ambulància va entrar a les 14.20 hores vestit amb el seu uniforme i va apunyalar a l'infermer per causes que s'investiguen.Després de cometre el crim, l'agressor va tractar d'atrinxerar-se en una sala del recinte hospitalari aconseguint ser detingut per agents de la Policia Nacional.El presumpte homicida és tècnic d'una empresa adjudicatària del Servei d'Urgència Mèdica de la Comunitat de Madrid (Summa 112) i es trobava fora de servei, mentre que l'infermer estava de guàrdia en el departament d'Urgències, va indicar un portaveu de l'hospital Príncep d'Astúries.Fonts de la recerca van assenyalar que la víctima i l'agressor es coneixien d'abans i tenien algun problema personal.Les mateixes fonts van indicar que la víctima va rebre una primera agressió en la zona genital i, posteriorment, va ser agredit amb l'arma als testicles, mentre que altres fonts van assenyalar que va ser degollat.Segons fonts sindicals del centre hospitalari citant a testimonis presencials, el detingut va apunyalar a l'infermer en les dependències del personal d'infermeria després de mantenir una discussió amb la seva víctima, Sergio Luis García, pare de dos fills i delegat del sindicat MATS (Moviment Assembleari de Treballadors de Sanitat).L'agressor, segons aquestes fonts, portava almenys deu anys treballant com a conductor d'ambulàncies en l'empresa subcontractada pel Servei d'Urgència Mèdica de Madrid.Treballadors del centre hospitalari i familiars de la víctima van ser atesos en el lloc del succés per psicòlegs del Summa, que també es van desplaçar a les dependències policials on va ser traslladat el presumpte homicida amb corts a les mans.