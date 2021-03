L'acusat d'assassinar a la seva xicota declara que ella va caure sobre el ganivet durant una discussió

L'home va esgrimir un ganivet i li va clavar fins a vuit ocasions

Actualitzada 08/03/2021 a les 18:39

Mustapha B., l'home de 42 anys que s'enfronta a una petició de 25 anys de presó acusat d'assassinar de vuit punyalades a la seva xicota, de 20, ha dit davant el jurat que la víctima s'hauria clavat ella mateixa el ganivet que portava en una discussió en un cotxe l'agost de 2018 a Dúrcal.Durant la primera sessió del judici que acull aquesta setmana l'Audiència de Granada, que ha arrencat aquest dilluns a la Secció Segona després de la conformació del jurat popular, el processat ha sostingut que, després que la jove tragués un ganivet, va perdre el control del vehicle on es desplaçaven i va acabar clavant-l'hi.Mustapha, que encara que no s'ha declarat autor del crim ha demanat «perdó» a la família de la víctima a l'inici de la vista, ha afirmat que tenien discussions arran de la suposada addicció a les drogues de la noia, ha informat a Efe l'advocat de l'acusació particular, Francisco Ruiz Baena.Aquesta nova declaració contrasta amb la que l'acusat va mantenir en la fase d'instrucció, quan va sostenir que s'havia trobat a la noia dessagnant-se en un paratge apartat, la qual cosa ha motivat ara que la Fiscalia hagi sol·licitat que es visualitzi al judici l'enregistrament del referit testimoniatge.Aquest dimarts està previst que compareguin al judici la mare i la tieta de la morta i els sanitaris que van intentar atendre a la noia quan l'acusat la va deixar en un centre de salut, entre altres testimonis.A les portes del tribunal, la mare de la jove, Belinda Justo, ha demanat justícia i ha assegurat que el processat era «molt controlador i gelós» i que només deixava sortir a la seva filla amb ella.La progenitora, que exerceix l'acusació particular al costat del fill menor de la víctima, ha explicat que, des que va ocórrer el crim, ha viscut una espècie de «dol congelat» perquè no ha tingut gairebé temps de «parar-se a pensar» assumint la cura del nen.El seu advocat, Francisco Ruiz Baena, ha informat que, igual que la Fiscalia, demanen 25 anys de presó per assassinat contra el processat, Mustapha B.La relació entre tots dos va començar el 2013 quan ella era menor d'edat, i en complir els 18 anys la parella va iniciar la convivència en un domicili de Dúrcal (Granada), als voltants del qual, sobre la mitjanit del 14 d'agost de 2018, l'acusat conduïa un vehicle acompanyat per la víctima, que anava al seient del copilot, segons el relat provisional de la Fiscalia.Llavors, amb l'evident propòsit de causar-li la mort, l'home va esgrimir un ganivet i li va clavar fins a vuit ocasions.La jove no va poder defensar-se de cap manera pel «sobtat i inesperat» de l'acció. Va acabar amb diferents ferides als llavis, coll, espatlles, mà, avantbraç, i concretament una d'elles va arribar a perforar-li un pulmó i el cor, la qual cosa li va provocar la pèrdua massiva de sang i la mort.Al voltant de les 0.20 hores, l'acusat, de nacionalitat marroquina, va portar amb el vehicle a la seva parella al centre de salut de Dúrcal tocant el clàxon i, quan van sortir a la seva trobada els va dir que la curessin.