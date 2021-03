Ferida greu una dona en ser apunyalada per la seva exparella al mig del carrer

Els primers en intervenir han estat uns veïns que han avisat a la Policia Local i han intentat separar a víctima i agressor

Actualitzada 08/03/2021 a les 17:13

Una dona ha resultat ferida de gravetat aquest dilluns a la localitat valenciana de Massamagrell després de ser apunyalada per la seva exparella sentimental, que ha estat detingut, han indicat a EFE fonts de la investigació.Aquesta agressió s'ha produït al voltant de les 8.15 hores i, segons les primeres indagacions, no constaven denúncies prèvies.El diari 'Las Provincias' detalla que la dona ha estat traslladada a l'Hospital Clínic de València per la Guàrdia Civil, si bé fonts sanitàries no han informat de moment de l'estat de la víctima.L'alcalde de la localitat, Paco Gómez, ha informat a EFE que l'agressió s'ha produït al carrer Tirant lo Blanc i que els primers en intervenir han estat uns veïns que han avisat a la Policia Local i han intentat separar a víctima i agressor.«Així i tot, sembla que ha arribat a assestar-li set punyalades», ha explicat l'alcalde, segons el qual la víctima és veïna de Massamagrell i «l'agressor és el seu exmarit, un advocat que viu a Torís» (València), segons li han explicat.«La dona anava en aquell moment amb un company de treball, ja que comparteixen el cotxe per a desplaçar-se a València. Aquest home ha estat el primer en tractar de repel·lir l'agressió», ha assenyalat.Segons l'alcalde, «la roda del cotxe de la víctima estava totalment desinflada, amb la vàlvula inutilitzada, per la qual cosa és possible que l'agressor l'hagués inutilitzat prèviament».La Policia Local s'ha fet càrrec de la custòdia temporal de l'agressor, que posteriorment ha estat posat a la disposició de la Guàrdia Civil.