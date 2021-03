Detingut un entrenador a l'Hospitalet de Llobregat per presumptes abusos sexuals

Ha estat denunciat per dues gimnastes per uns fets que haurien tingut lloc entre el 2015 i el 2018

Actualitzada 08/03/2021 a les 16:23

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat un entrenador a l'Hospitalet de Llobregat per uns presumptes delictes d'abusos sexuals ocorreguts entre el 2015 i el 2018 en un centre esportiu de la ciutat. Segons ha avançat el programa LH en Joc de la Televisió de l'Hospitalet de Llobregat (TVLH) i han confirmat fonts policials a l'ACN, l'entrenador va ser denunciat dijous passat per dues gimnastes que en el moment dels fets eren menors d'edat, tenien 16 i 17 anys. Les presumptes agressions haurien tingut lloc a casa de l'entrenador i en un hotel de Madrid durant una concentració. Els Mossos investiguen si hi podrien haver més afectades.