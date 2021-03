La Policia desarticula un grup va obtenir 180.000 euros forçant escurabutxaques

L'operació realitzada a Madrid ha acabat amb 6 detinguts, tots ells amb antecedents

La Policia Nacional ha desarticulat a un grup criminal, amb la detenció de sis persones, dedicat al robatori de màquines escurabutxaques en salons de joc, en els quals havien obtingut un botí de 180.000 euros en pocs mesos.Segons explica la Policia, en l'operació realitzada en la localitat madrilenya de Parla, s'ha arrestat sis persones, totes elles amb antecedents per fets similars, i s'han dut a terme quatre registres domiciliaris.Després d'un any de recerca, els agents van detectar que l'organització era capaç de manipular les màquines per a, a través d'un error de programari que impedia l'activació d'alarmes, fer-se amb el botí.El grup, format per individus de nacionalitats romaneses i marroquines, s'havia assentat a les províncies de Madrid i Màlaga.Segons els investigadors, els components del grup criminal preparaven molt bé els robatoris, analitzant prèviament cada màquina, la seva ubicació dins del local i el comportament del personal, entre els quals captava col·laboradors o còmplices als quals compensaven econòmicament.Per al robatori manipulaven la màquina, introduint un bitllet i sol·licitant el seu cobrament, cobraven el bo que emet la màquina en un dispensador de premis i així repetien el procés fins a completar la capacitat del moneder, que després de forçar la tremuja de l'aparell i s'apoderaven de tot l'efectiu.