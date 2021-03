Hospitalitzada una dona a Sevilla després de ser atacada per un gos al carrer

El gos de raça Mastí es trobava sol al carrer i li va provocar ferides al braç

Actualitzada 07/03/2021 a les 13:02

Una dona de 50 anys es troba hospitalitzada a Sevilla després de ser atacada aquest dissabte per un gos de raça mastí que es trobava solt al carrer, i li va produir a la dona ferides sagnants en un braç.Emergències de l'Ajuntament ha informat que sobre les 10.00 es va rebre un avís des d'un carrer de la barriada El Avión, prop de l'aeroport de San Pablo, que alertava que una dona sagnava abundantment per un braç després d'haver estat atacada per un gos.Pel que sembla, anava caminant per la zona quan va ser sorpresa per un exemplar de mastí espanyol que deambulava en llibertat per una zona de naus i li va produir ferides sagnants en un braç.Van ser els agents de la Policia Local els qui van controlar l'hemorràgia fins a l'arribada d'una dotació del 061 que la va atendre i la va traslladar a un centre hospitalari.Els agents van localitzar al propietari de l'animal, que pel que sembla el té dins d'una nau per a seguretat d'aquesta, i una vegada comprovada la documentació de l'animal li van requerir perquè el mantingui controlat i en quarantena, i perquè es personi en les dependències del Zoosanitari per a complir els tràmits veterinaris preceptius en aquests casos.