Detingut un conductor d'ambulància per assassinar a un infermer a un hospital a Madrid

Segons fonts, l'agressor i la víctima es coneixien prèviament i tenien problemes personals

Actualitzada 06/03/2021 a les 22:23

La Policia Nacional ha detingut aquest dissabte a un conductor d'ambulància per assassinar suposadament a un infermer en les Urgències de l'hospital Príncep d'Astúries d'Alcalá de Henares (Madrid).Segons han informat a Efe fonts policials, el conductor de l'ambulància ha entrat vestit amb el seu uniforme i ha apunyalat a l'infermer per causes que s'investiguen.El presumpte homicida és tècnic d'una empresa adjudicatària del Servei d'Urgència Mèdica de la Comunitat de Madrid (Summa 112) i aquest dissabte es encotraba fora de servei, mentre que l'infermer treballava en el departament d'Urgències, ha indicat a Efe un portaveu de l'Hospital Príncep d'Astúries.Fonts de la recerca han assenyalat a Efe que la víctima i l'agressor es coneixien d'abans i tenien algun problema personal.Segons han informat a Efe fonts sindicals del centre hospitalari, el detingut ha entrat aquest dissabte en el servei d'Urgències per a buscar a la víctima i, després d'una forta discussió en les dependències del personal d'infermeria, ha degollat a l'infermer, Sergio Luis García, pare de dos fills i delegat del sindicat MATS (Moviment Assembleari de Treballadors de Sanitat).L'agressor, segons aquestes fonts, portava almenys deu anys treballant com a conductor d'ambulàncies en l'empresa subcontractada pel Summa 112.