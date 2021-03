Accident mortal amb un quad amb tres menors a Alcarràs, al Segrià

Un jove de 15 anys ha mort aquest dilluns de matinada després de patir un accident amb un quad en un camí d'Alcarràs (Segrià). Per causes que encara s'estan investigant, cap a les 5 de la tarda d'aquest diumenge es va produir una sortida de via d'un quad amb tres ocupants menors d'edat. A conseqüència de l'accident, un dels menors va resultat ferit en estat crític i va ser traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on posteriorment aquesta matinada ha mort. Un dels altres menors va resultar il·lès i el tercer va patir ferides lleus. Els Mossos van rebre l'avís a les 17.14 hores pel sinistre viari al camí rural de les Fites, a 500 metres de l'N-IIa a Alcarràs.



Segons han explicat els Mossos a l'ACN, els tres menors anaven sense casc i van agafar prestat d'un conegut un quad d'alta cilindrada, que només es pot conduir amb més de 18 anys. Els altres dos menors tenien 17 i 15 anys. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).