Una col·lisió entre dos turismes a Vic acaba amb nou ferits

Actualitzada 07/03/2021 a les 17:53

Una col·lisió entre dos turismes a Vic va acabar ahir dissabte al vespre amb nou persones ferides, cap de gravetat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre a les 20.16 hores al quilòmetre 2,2 de la C-154, a l'entrada oest de la capital d'Osona des de l'Eix Transversal. Per causes que s'investiguen, dos cotxes van patir un xoc per envestida amb el resultat de nou ocupants ferits.Quatre dels afectats van ser evacuats en estat menys greu a l'Hospital de Vic, mentre que els altres cinc ferits van ser traslladats lleus al CAP Osona. Quatre ambulàncies del SEM van participar en l'atenció i evacuació dels ferits.